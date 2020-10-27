Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионеров

Счетная палата считает, что изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера, передает ТАСС.

Поэтому стабильный рост материального обеспечения граждан, получающих социальные доплаты к пенсии, не будет обеспечен, заявили в ведомстве.

Там пояснили, что в случае, если прожиточный минимум пенсионера не меняется в регионе в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению выплат в новом году по сравнению с текущим. Так, в 2020 году величина прожиточного минимума осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах РФ, из них в 9 субъектах прожиточный минимум не менялся с 2018 года. В результате в этих 24 субъектах общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 руб.

В Счетной палате отметили, что в 18 регионах в 2021 году размер прожиточного минимума останется без изменений, а в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд.

С 2021 года в России изменится методика расчета прожиточного минимума. Он составит 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, в 2021 году прожиточный минимум в среднем составит 10 022 руб.

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