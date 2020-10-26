Франция не планирует бойкотировать турецкие товары после слов Эрдогана

Франция не станет бойкотировать турецкие товаровы в ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в эфире радиостанции RTL сообщил министр по вопросам внешней торговли и привлекательности Франции Франк Риестер.

По его словам, вопрос о бойкоте турецких товаров в cтране не стоит на повестке дня.

«Мы не будем действовать так, как действует сегодня Турция», — сказал Риестер.

Как сообщалось, Эрдоган призвал турецких граждан отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что необходимый законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет обнародован 9 декабря. Он также отметил, что нужно создать совместно с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. Выступление было связано с обезглавливанием учителя местным радикальным исламистом за то, что тот показывал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Макрону, выдвинувшему идею «просвещенного ислама», нужно «лечить свою психику». После произошедшего Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.

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