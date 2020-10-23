Рубль побил месячные максимумы

Рубль обновил месячные максимумы и продолжает расти вечером шестой день подряд к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность, передает РИА «Новости».

По состоянию на 21.30 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 38 коп. и составил 76,20 руб. В свою очередь, курс евро упал на 16 коп., до до 90,37 руб., гласят данные Мосбиржи.

Как отмечает агентство, спрос на рублевую ликвидность сохраняется высоким.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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