Власти потребовали соблюдать соцдистанцию в очередях за iPhone 12

Московские магазины, где в пятницу, 23 октября, начнутся продажи iPhone 12, должны обеспечить социальную дистанцию не только внутри помещений, но и в очередях. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

«Понимаем, что в первый день продаж популярных смартфонов может быть ажиотаж. <...> Социальную дистанцию необходимо обеспечить не только в торговом зале, но и в очередях», — сказал Немерюк

Он также напомнил об обязательности масочно-перчаточного режима.

Американская корпорация Apple представила новую линейку iPhone на прошлой неделе. В нее вошли четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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