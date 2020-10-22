Крупные российские компании предупредили о штрафах за нарушение «удаленки»

Власти Москвы предупредили крупные российские компании о наказаниях и штрафах, если сотрудники, которые указаны как работающие удаленно, начнут возвращаться на рабочие места в офис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии отправленных предупреждений. Соответствующие предупреждения получили Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru. Также подлинность документов подтвердил близкий к мэрии Москвы источник. Как уточнил собеседник издания, письма от имени департамента предпринимательства Москвы были направлены в несколько десятков компаний. В письмах говорится, что сотрудники, отправленные на «удаленку», должны работать из дома в целях недопущения распространения коронавируса и во избежание привлечения к административной ответственности их работодателей.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 971. В России зафиксировано более 1,4 млн заболевших, а всего в мире свыше 41,3 млн заразившихся инфекцией.

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