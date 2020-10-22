Расходы россиян в пандемию рекордно выросли

С начала пандемии коронавируса расходы россиян рекордно выросли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромира».

Эксперты компании сравнили средние затраты домохозяйств на повседневные нужды в период с 2016 по 2020 год.

Они пришли к выводу, что в прошедшей части текущего года (кроме января, апреля и сентября) расходы граждан оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Наибольшие траты зафиксированы в марте — на 22% по сравнению с базовым показателем 2012 года. При этом в 2019 году рост составил 11%.

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