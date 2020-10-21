Дума приняла в I чтении законопроект о повышении налога для богатых
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости».
«Поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ – один из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию», — заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Второе чтение запланировано на 10 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года ввести прогрессивную шкалу налогов, увеличив обязательные платежи до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Глава государства отметил, что средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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