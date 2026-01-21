В Подмосковье на охваченном огнем складе рухнула крыша

В Подмосковье загорелся склад в промзоне, огонь охватил 5 тысяч «квадратов»

В Подмосковье загорелся склад в промзоне. Об этом сообщает МЧС России на канале в Max.

В ведомстве заявили, что изначально пожар в городе Протвино распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв.м. На складе обрушилась кровля.

«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная (когда в помещении много горючих материалов, которые могут привести к быстрому распространению огня. — «Газета.Ru») нагрузка внутри здания», — отметили в МЧС.

Там добавили, что группировка сил и средств, борющихся с возгоранием, была увеличена. Сначала его тушили 30 пожарных и 15 единиц техники, сейчас там находятся 55 человек и 17 единиц техники.

19 января в квартире пятиэтажного дома в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда. Причиной возгорания стал аварийный режим работы его аккумуляторной батареи. Она заряжалась в коридоре квартиры. Пожар потушили на площади 40 кв. м.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.