Армия

На улице в центре Сочи упали обломки БПЛА

Мэр Прошунин: силы ПВО сбили все вражеские цели над Сочи и прибрежной акваторией
Irina Kononova/Shutterstock/FOTODOM

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили все вражеские беспилотники в небе над Сочи и прибрежной акваторией, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

Чиновник отметил, что при налете никто не пострадал, разрушений и возгорания объектов инфраструктуры тоже не произошло.

«На улице Транспортной (в Центральном районе Сочи. — «Газета.Ru») обнаружено падение мелких обломков. Информация поступила от жителей многоквартирного дома по телефону 112», — заявил градоначальник и добавил, что туда выехали сотрудники экстренных служб.

Мэр подчеркнул, что угрозы городу сейчас нет, а власти полностью контролируют ситуацию.

Накануне в 22:28 Прошунин написал об угрозе атаки беспилотников в Сочи. Этот режим действовал 1,5 часа.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
