Россиянам объяснили, как отличить ИИ-блогеров от реальных людей

Распознать ИИ-блогера можно по нескольким признакам: слишком «правильная» картинка, однотипные эмоции и шаблонные комментарии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала Полина Вердиева — маркетолог и PR-стратег, автор проекта по развитию бренда для бизнеса и инновационных образовательных методологий, лауреат Национальной премии «Креативные индустрии — 2023».

По словам эксперта, за последние годы блогосфера заметно изменилась. Подписчики все чаще сталкиваются с ощущением искусственности контента, а доверие к рекламе и рекомендациям снижается. Сегодня рынок инфлюенс-маркетинга переживает переходный период. Если раньше главным показателем успеха были охваты и количество подписчиков, то теперь аудитория все больше обращает внимание на искренность и реальный опыт.

«Люди устали от глянцевых образов и одинаковых рекламных сообщений. Они хотят понимать, кто перед ними — живой человек или цифровой персонаж, и можно ли этому контенту доверять», — отметила Вердиева.

Искусственный интеллект все активнее используется в блогах: он пишет тексты, обрабатывает фото, создает видео и даже управляет виртуальными инфлюенсерами. При этом не всегда очевидно, что перед пользователем — вымышленный образ.

Эксперт отметила, что распознать ИИ-блогера можно по нескольким признакам.

Во-первых, это идеальная, «слишком правильная» картинка без случайных деталей и бытовых мелочей. Во-вторых, однотипные эмоции и отсутствие личных историй с нюансами, сомнениями и противоречиями. В-третьих, шаблонные ответы в комментариях или их полное отсутствие.

«Живой человек может ошибаться, менять мнение, делиться личными переживаниями. У ИИ этого опыта нет — он имитирует эмоции, но не проживает их», — пояснила маркетолог.

Отдельный вопрос — честность по отношению к аудитории. С юридической и этической точек зрения до сих пор не до конца понятно, обязаны ли блогеры и бренды сообщать, что контент создан с помощью ИИ или что персонаж полностью виртуальный. Законодательство за развитием технологий пока не поспевает.

При этом влияние виртуальных образов на людей уже заметно. По словам Вердиевой, аудитория все чаще эмоционально вовлекается в цифровых персонажей, особенно молодежь. Это может влиять на самооценку и ожидания от себя и окружающих.

«Показательный пример — история с песней ИИ-Снегурочки. Пользователи всерьез интересовались, где купить ее одежду, не осознавая, что перед ними вымышленный образ. Это говорит о том, насколько легко сегодня перепутать реальность и цифровую симуляцию», — рассказала эксперт.

При этом Вердиева не считает, что ИИ-блогеры полностью заменят живых людей. Скорее произойдет разделение ролей. Виртуальные инфлюенсеры будут востребованы в сферах, где важны визуал, эффектность и масштабируемость — например, в моде, технологиях и digital-проектах.

А вот там, где важны личный опыт, эмпатия и доверие, ключевую роль по-прежнему будут играть реальные люди.

«Алгоритмы не умеют по-настоящему переживать, сомневаться и делать выводы из личного опыта. Поэтому будущее — не в замене человека, а в балансе. А задача аудитории — быть внимательной и осознанно относиться к тому, кого она читает и слушает», — заключила Вердиева.

Из личного архива

