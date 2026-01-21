Инженерные войска сформировали подразделения для применения робототехнических комплексов

В инженерных войсках Вооруженных сил (ВС) России сформированы подразделения для применения робототехнических комплексов. Об этом рассказал начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

«В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы», — уточнил он.

Также, по словам Ставицкого, в группировках войск созданы центры подготовки, оборудованные полигонами, учебными аудиториями, тренажерами, лабораториями по сборке, ремонту беспилотных систем и доработке инженерных боеприпасов.

17 января инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным «Биткоин» рассказал, что российские военнослужащие начали применять FPV-дрон «Бумеранг» в зоне СВО для сброса агитационных листовок и звукового оповещения украинских военных с призывами добровольно сдаться.

По его словам, разработанный в Москве беспилотник показал высокую эффективность по числу вылетов и пораженных целей. Он отметил, что «Бумеранг» является многоцелевым дроном и используется не только для поражения наземных и воздушных объектов. Аппарат также задействуют для доставки провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также для информационно-психологического воздействия на противника.

Ранее российские военные использовали трофейное оружие против ВСУ.