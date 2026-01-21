Размер шрифта
Российские ученые опровергли общепринятую теорию образования пробок на дорогах

Евгений Биятов/РИА Новости

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) и Университета Дуйсбурга-Эссена раскрыли механизмы формирования транспортных заторов. Новый подход закладывает основу для кардинального улучшения алгоритмов для беспилотного транспорта и принципиально новых методов управления дорожным трафиком, рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.

Согласно общепринятой теории, пробки возникают из-за «перетормаживания» водителей: один резко затормозил, следующий отреагировал с задержкой и затормозил еще сильнее, что вызывает цепную реакцию и приводит к затору. Однако российско-немецкий коллектив ученых показал, что ключевую роль здесь играет противоположный процесс — «переускорение».

«Переускорение — это поведение водителя или автопилота, при котором он стремится сильнее ускориться, чтобы вернуться к свободному движению, выбравшись из локального замедления потока. Наша модель демонстрирует, что именно конкуренция между двумя тенденциями — желанием ускориться и необходимостью адаптироваться к скорости впереди идущей машины — определяет, возникнет ли затор или поток останется свободным», — рассказал профессор кафедры общей физики МФТИ Сергей Кленов.

Исследование основано на теории трех фаз транспортного потока, разработанной профессором Борисом Кернером. Как выяснили в МФТИ, самую важную роль играет именно «переускорение». Авторы показывают, что вероятность «переускорения» резко падает в синхронизированном потоке, что и объясняет метастабильную природу заторов: маленькое замедление может либо рассосаться, либо, превысив критический порог, стать зародышем огромного затора.

В результате исследования ученые обнаружили новый механизм «переускорения»: помимо очевидного желания водителя ускориться, оно может возникать как побочный эффект от безопасного ускорения при выезде с полосы разгона или перестроении.

Особенности «переускорения» каждого отдельного транспортного средства проявляются как в потоках с водителями, так и в потоках на 100% состоящих из автомобилей с адаптивным круиз-контролем (ACC). Это означает, что данная модель должна быть учтена при разработке алгоритмов для беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем. Понимание механизмов «переускорения» поможет создавать более эффективные и безопасные системы управления смешанным дорожным трафиком будущего, который будет включать как автомобили, управляемые водителем, так и беспилотные.

