Чубайс опроверг свое назначение на пост «начальника Арктики»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook прокомментировал слухи об уходе из компании и предложении «заняться Акртикой».

«Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что глава «Роснано» может покинуть свой пост и «заняться Акртикой».

В свою очередь источник ТАСС рассказал, что решение о смене руководства компании не принято, а у Чубайса контракт с «Роснано» заканчивается лишь через 10 лет.