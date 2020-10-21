Чубайс опроверг свое назначение на пост «начальника Арктики»
Валерия Исполатова
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook прокомментировал слухи об уходе из компании и предложении «заняться Акртикой».
«Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал Чубайс.
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что глава «Роснано» может покинуть свой пост и «заняться Акртикой».
В свою очередь источник ТАСС рассказал, что решение о смене руководства компании не принято, а у Чубайса контракт с «Роснано» заканчивается лишь через 10 лет.