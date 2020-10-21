Доллар опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября
Анна Светлова
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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.43 мск 21 октября сокращался на 39 копеек и составил 76,95 рубля, американская валюта опустилась ниже 77 рублей впервые с 13 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро сокращался на 26 копеек и достиг 91,24 рубля.
При этом декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,27% — до $42,61 за баррель.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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