Доллар опустился ниже 77 рублей впервые с 13 октября

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.43 мск 21 октября сокращался на 39 копеек и составил 76,95 рубля, американская валюта опустилась ниже 77 рублей впервые с 13 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро сокращался на 26 копеек и достиг 91,24 рубля.

При этом декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,27% — до $42,61 за баррель.

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