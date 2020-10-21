ВЭФ прогнозирует потерю 85 млн рабочих из-за новых технологий

Внедрение новых технологий приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира к 2025 году, указано в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Future of Jobs 2020». Об этом сообщает «Интерфакс».

Однако за этот же период может появиться около 97 млн новых рабочих мест, которые будут адаптированы к разделению труда между людьми и машинами, указано в сообщении.

Так, по данным опроса, около 43% компаний хотят сократить количество сотрудников при интеграции технологий, отмечается в докладе. При этом 34% респондентов заявили о намерении нарастить штат.

По мнению экспертов ВЭФ, к 2025 году работа будет делиться между людьми и машинами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кассиры и таксисты: кого в ближайшем будущем могут заменить роботы