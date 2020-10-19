В мэрии Москвы допустили внедрение QR-кодов для чек-ина в ресторанах и салонах красоты

Система входа по QR-кодам может быть распространена в Москве на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны в случае успешного опыта аналогичных мер для ночных заведений столицы. Такое заявление в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому сделал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По словам чиновника, если система чек-инов в городе заработает, то вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней. Речь идет о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах, уточнил он.

Немерюк также отметил, что московские власти уже обсуждают с бизнесом возможность введения чек-инов, которые, как он считает, являются «некой альтернативой полному закрытию».

Он добавил, что подобная система используется во многих европейских, азиатских странах и в США.

Ранее стало известно, что с 19 октября в Москве введут систему идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду. Данная мера вводится для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рестораторы поддержали указ об идентификации посетителей ночных клубов по QR-коду

— Собянин объяснил введение чек-инов в ночных заведениях Москвы

— В Москве посетителей ночных заведений обязали регистрироваться при входе