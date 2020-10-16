Назван процент россиян с просроченными долгами по кредитам и ЖКХ
Исследование ВЦИОМ определило долю россиян, которые имеют просроченные долги перед физическими лицами, а также по налогам, кредитам и ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».
Согласно представленным данным, просроченные обязательства имеет каждый пятый гражданин России.
Проведенное исследование показало, что задолженность в размере от 50 тыс. руб. до полумиллиона руб. имеют 10% россиян, а выше 500 тыс. руб. — 2% граждан.
Специалисты уточняют, что чем выше общий показатель задолженности, тем ниже уверенность граждан в том, что они смогут ее погасить.
Кроме того, треть опрошенных рассматривает возможность использования процедуры внесудебного банкротства, ее запустили в сентябре 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Без суда и следствия: закон о банкротстве частных лиц вступил в силу
— Нечем платить: как выросла просрочка по кредитам в России