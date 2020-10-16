Назван процент россиян с просроченными долгами по кредитам и ЖКХ

Исследование ВЦИОМ определило долю россиян, которые имеют просроченные долги перед физическими лицами, а также по налогам, кредитам и ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

Согласно представленным данным, просроченные обязательства имеет каждый пятый гражданин России.

Проведенное исследование показало, что задолженность в размере от 50 тыс. руб. до полумиллиона руб. имеют 10% россиян, а выше 500 тыс. руб. — 2% граждан.

Специалисты уточняют, что чем выше общий показатель задолженности, тем ниже уверенность граждан в том, что они смогут ее погасить.

Кроме того, треть опрошенных рассматривает возможность использования процедуры внесудебного банкротства, ее запустили в сентябре 2020 года.

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