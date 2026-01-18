Размер шрифта
Медведев спросил, дошел ли до «болванов в ЕС» смысл слов «Сделаем Америку снова великой»

Медведев спросил, дошел ли до «болванов» из ЕС план Трампа о великой Америке
Сергей Гунеев/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до «болванов» в Европе значение слогана «Сделаем Америку снова великой». Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?» — написал Медведев.

До этого спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что Европа уступит США в вопросе с Гренландией. Таким образом он прокомментировал сообщение руководителя аналитического отдела PAICE Ларса Кристенсена о том, что Европа больше не должна допускать споры вокруг Гренландии.

17 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% для европейских стран, которые оказывают поддержку Дании на фоне заявлений США об аннексии Гренландии. В июне, по словам американского лидера, пошлины возрастут до 25% и останутся до заключения сделки о покупке острова США.

Ранее Медведев заявил, что его абсурдные прогнозы начали сбываться.

