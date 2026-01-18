Размер шрифта
Общество

Появилось видео из охваченного огнем автосервиса в Ленобласти

В Ленобласти загорелся автосервис со складом запчастей 
В Ленинградской области загорелся автосервис. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что на Петрозаводской улице в поселке имени Свердлова загорелись одноэтажный автосервис и склад автозапчастей. Возгорание тушат 52 человека и 21 единица техники. Пожарным удалось локализовать его на площади в 1 тыс. кв. м.

На видео МЧС с места происшествия видно, как сотрудник ведомства тушит огонь, стоя в дверном проеме.

До этого в Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, при которой пострадали четыре человека. Инцидент случился в сельском поселении Заюково в 17:10. В гараже на Кабардинской улице разгерметизация газового баллона привела к пожару на площади в 100 кв. м. Возгорание тушили 15 пожарных и три единицы техники. Пострадавших госпитализировали в Нальчик.

Ранее скучающие девушки устроили 18 поджогов с ущербом на шестизначную сумму.
 
