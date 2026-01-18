Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы.

16 января Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по объектам энергетики в Брянской области. По его словам, ночью ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня повредили Клинцовскую теплоэлектростанцию и Найтоповичскую электроподстанцию, в результате чего часть жителей осталась без электроснабжения и тепла.

15 января Богомаз сообщил, что Украина ночью провела комбинированную атаку на регион. Силы ПВО перехватили в области две ракеты большой дальности «Нептун» и шесть беспилотников самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал. При этом в Брянском районе было повреждено остекление в многоквартирном доме и административном здании. В Фокинском районе города Брянска также повреждены фасад и кровля в жилом доме.

Ранее в России назвали удар ВСУ по Воронежу местью за «Орешник».