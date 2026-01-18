Размер шрифта
Роднина заявила, что Олимпиада гораздо интереснее, чем возвращение Валиевой

Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о потенциале в дальнейшей работе российской фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации. Ее слова передает Sport24.

«В ладоши хлопать не стоит. Участие в соревнованиях — ее работа. Пока никаких эмоций от возвращения Камилы я не испытываю, но хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Могу сказать, что Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой. Второе сами журналисты до такого уровня подогрели. Будет очень обидно, если ожидания общественности Камила в итоге не оправдает», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что от Валиевой ждать чудес сразу нельзя.

