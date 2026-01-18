Размер шрифта
Общество

Американцы начали отказываться от ИИ и возвращаться к аналоговым хобби

CNN: граждане США устали от ИИ и начали возвращаться к традиционным хобби
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Американцы стали отказываться от цифровых технологий и искусственного интеллекта в пользу традиционных хобби. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию Michael's, которая специализируется на продаже товаров для творчества.

«Количество запросов по теме «аналоговые хобби» на сайте компании за последние шесть месяцев увеличилось на 136%», — отмечается в материале.

Главный директор по мерчендайзингу Michael's Стейси Шивли пояснила, что многие покупатели находят в традиционном рукоделии и сознательном отказе от цифровых технологий способ расслабиться и отдохнуть от «бесконечного просмотра негативных новостей в социальных сетях».

По ее словам, происходящее можно рассматривать как признак масштабного культурного сдвига в американском обществе.

В прошлом году немецкие ученые выяснили, какие хобби делают людей умнее. Возглавляет рейтинг изучение иностранных языков. Второе развивающее мозг хобби — это игра на музыкальных инструментах. На третье место специалисты поставили чтение книг. Далее идет хайкинг или просто длительные пешие прогулки. Завершает рейтинг увлечение интеллектуальными играми, например, шахматами.

Ранее две трети жителей России признались, что не могут представить жизнь без интернета.

