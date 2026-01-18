Размер шрифта
Боец UFC Чимаев выложил черно-белое фото с Адамом Кадыровым

Боец Чимаев опубликовал совместное фото с Адамом Кадыровым
khamzat_chimaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фоне слухов о ДТП представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств, российский чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) черно-белую фотографию с сыном и помощником главы Чечни, секретарем безопасности республики Адамом Кадыровым.

На снимке мужчины вместе позируют, держась за руки и улыбаясь. На фото размещена надпись на чеченском языке: «Цхьа йол гезри дина йолш вайн хум хир дац», которая примерно означает «Пока у нас есть такие друзья/братья, нам ничего не будет». Надпись заканчивается торжественным исламским восклицанием «Иншаллах» («если на то есть воля Божья»). Пояснений к публикации нет.

Рядом с Кадыровым-младшим Чимаев разместил слово «къонах» («мужчина» на чеченском).

Между тем в издании «КоммерсантЪ» перевели фразу чеченского спортсмена «Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится», тогда как РИА Новости — «Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем».

16 января анонимные Telegram-каналы республики написали, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, его госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось, что вместе с молодым человеком в машине находился Чимаев, который получил серьезные травмы.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с главами силовых структур под руководством своего сына. На нем Кадырову-младшему вручили медаль за работу по «организации охраны и обеспечении безопасности» Запорожской АЭС. Однако Telegram-канал «Осторожно, новости!» утверждал, что эта запись была смонтирована 15 января.

Ранее в Грозном заметили «летающий госпиталь» из Москвы.

