Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана во время работы

В Татарстане при обрушении крана 63-летняя женщина выпала из его кабины 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27651415_rnd_2",
    "video_id": "record::e0e97777-f478-4154-a3af-9bab09e0f95b"
}

В Татарстане 63-летняя женщина выпала из кабины крана. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура республики.

В ведомстве рассказали, что несчастный случай на производстве произошел в городе Бугульме около 12:30. В видео с территории местного механического завода на улице Ленина кран складывается пополам во время работы.

В посте уточняется, что женщина получила травмы. Прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда.

На этой неделе в провинции Таиланда 28 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 60 пострадали из-за падения строительного крана на следовавший из Бангкока пассажирский поезд.

Рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал один из строителей, конструкции обрушились, когда мимо проезжал поезд, и задели второй и третий его вагоны. В результате состав сошел с рельсов.

Ранее у московской крановщицы случился инсульт на высоте 40 м.
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+