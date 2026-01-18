В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана во время работы

В Татарстане при обрушении крана 63-летняя женщина выпала из его кабины

В Татарстане 63-летняя женщина выпала из кабины крана. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура республики.

В ведомстве рассказали, что несчастный случай на производстве произошел в городе Бугульме около 12:30. В видео с территории местного механического завода на улице Ленина кран складывается пополам во время работы.

В посте уточняется, что женщина получила травмы. Прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда.

На этой неделе в провинции Таиланда 28 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 60 пострадали из-за падения строительного крана на следовавший из Бангкока пассажирский поезд.

Рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал один из строителей, конструкции обрушились, когда мимо проезжал поезд, и задели второй и третий его вагоны. В результате состав сошел с рельсов.

Ранее у московской крановщицы случился инсульт на высоте 40 м.