«Позитива можно не ждать»: в Раде рассказали о ходе переговоров США и Украины во Флориде

Депутат Гончаренко заявил, что переговоры США и Украины во Флориде идут тяжело
Vadim Ghirda/AP

Украино-американские переговоры во Флориде проходят тяжело, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Позитива можно не ждать», — сообщил он, не уточнив источник этой информации.

Накануне глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли на переговоры в США.

По словам Буданова, у них намечен важный разговор с американскими партнерами о деталях мирного соглашения. США на переговорах представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер и министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Умеров написал в Telegram-канале, что стороны обсуждали экономическое развитие, план процветания республики и гарантии безопасности для Украины с фокусом на практические механизмы их реализации. Участники договорились продолжить обсуждения в Давосе.

Ранее глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию.

