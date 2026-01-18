Булыкин рассказал, чего ждать от ЧМ-2026

Булыкин заявил, что на чемпионате мира 2026 года возможны сюрпризы

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что на чемпионате мира возможны сюрпризы.

По его словам, чемпионом может стать кто угодно.

«Самое интересное начнется со стадии плей-офф, с 1/8 финала. На самом деле есть много фаворитов, начиная с Аргентины и Бразилии, заканчивая Францией и Испанией. Все, кто находится в топе рейтинга ФИФА, могут проявить себя очень хорошо на предстоящем чемпионате мира. Моя любимая фраза — футбол непредсказуем, и здесь может победить абсолютно любая сборная», — заявил Булыкин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

