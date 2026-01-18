Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Полиция Казани нашла «похищенного неизвестными» ребенка

Пропавший в Казани ребенок поехал покупать мотоцикл, не сказав родителям
SynthEx/Shutterstock/FOTODOM

В Казани нашли пропавшего подростка и вернули родителям. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что 14-летний юноша в первой половине дня сам сел в такси и отправился покупать мотоцикл. Он не предупредил родителей об этой поездке. Правоохранители нашли подростка. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

До этого Telegram-канал 112 писал, что неизвестные на белой иномарке увезли юношу с проспекта Ильгама Шакирова. Его родители обратились в полицию.

Прошлой осенью в аэропорту Пулково мужчина стал жертвой нападения, во время которого его бывшая супруга забрала общего ребенка и скрылась. Инцидент произошел после возвращения Александра из Дубая вместе с новой женой и детьми. У выхода из терминала на него напал нынешний сожитель бывшей супруги, а она сама воспользовалась моментом, вытащила ребенка из коляски и убежала.

Ранее россиянка в тайне от семьи пыталась сбежать к парню в Египет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652033_rnd_7",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+