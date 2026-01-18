Полиция Казани нашла «похищенного неизвестными» ребенка

В Казани нашли пропавшего подростка и вернули родителям. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что 14-летний юноша в первой половине дня сам сел в такси и отправился покупать мотоцикл. Он не предупредил родителей об этой поездке. Правоохранители нашли подростка. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

До этого Telegram-канал 112 писал, что неизвестные на белой иномарке увезли юношу с проспекта Ильгама Шакирова. Его родители обратились в полицию.

