Дмитриев убежден, что Европа уступит США по Гренландии

Дмитриев спрогнозировал уступки Европы США по Гренландии
По мнению спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РПФИ Кирилла Дмитриева, Европа уступит США в вопросе по Гренландии. Об этом он написал в соцсети Х.

«Европа уступит, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет частично восстановлено», — заявил глава в ответ на сообщение руководителя аналитического отдела PAICE Ларса Кристенсена.

В свою очередь Кристенсен заявил, что Европа не сдастся, так как подобного рода ситуация долго продолжаться не может.

До этого глава РФПИ поиронизировал над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Он написал, что они живут в мире экс-президента США Джо Байдена. Так Дмитриев отреагировал на публикацию в соцсети X основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Шмитца, который задался вопросом, кто на самом деле руководит Евросоюзом, при том что собственные энергоносители и оружие Брюссель покупает у США и платит им пошлины.

Ранее Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикацией постов в соцсетях.

