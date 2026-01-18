На Солнце «прямо сейчас» происходит вспышка высшего уровня

На Солнце «прямо сейчас» происходит вспышка высшего балла X. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Пост опубликован в 21:00. В нем уточняется, что вспышка зафиксирована в области 4341, в центре видимого диска Солнца напротив Земли. Своего максимума она достигла в 21:09.

«Первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года, два месяца назад», — отметили в лаборатории.

Там добавили, что есть «высокая вероятность» ее воздействия на Землю. Во время прошлых вспышек на этой стороне Солнца произошли крупные выбросы плазмы.

До этого глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь, несмотря на спад солнечной активности. Это связано с увеличением количества корональных дыр (выпуклостей в короне Солнца, через которые солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru»). Они стали доминирующим фактором в геомагнитных бурях и возмущениях. При этом работает «элемент случайности»: вспышка на Солнце может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как магнитные бури влияют на людей.