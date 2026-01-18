Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Наука

На Солнце «прямо сейчас» происходит вспышка высшего уровня

На Солнце зафиксирована первая вспышка высшего уровня в 2026 году
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце «прямо сейчас» происходит вспышка высшего балла X. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Пост опубликован в 21:00. В нем уточняется, что вспышка зафиксирована в области 4341, в центре видимого диска Солнца напротив Земли. Своего максимума она достигла в 21:09.

«Первая вспышка высшего уровня в 2026 году. Более сильное событие на Солнце последний раз было 14 ноября прошлого года, два месяца назад», — отметили в лаборатории.

Там добавили, что есть «высокая вероятность» ее воздействия на Землю. Во время прошлых вспышек на этой стороне Солнца произошли крупные выбросы плазмы.

До этого глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев заявил, что в 2026 году будет много магнитных бурь, несмотря на спад солнечной активности. Это связано с увеличением количества корональных дыр (выпуклостей в короне Солнца, через которые солнечный ветер излучается более интенсивно. — «Газета.Ru»). Они стали доминирующим фактором в геомагнитных бурях и возмущениях. При этом работает «элемент случайности»: вспышка на Солнце может как ударить по Земле, так и пройти мимо.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как магнитные бури влияют на людей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651955_rnd_1",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+