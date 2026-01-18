Размер шрифта
Президент Бразилии предложил Венесуэле углубить сотрудничество

Лула да Силва: Бразилия намерена углубить сотрудничество с Венесуэлой
Бразилия намерена выстраивать диалог с нынешними властями Венесуэлы и углублять двустороннее сотрудничество для обеспечения безопасности в регионе. Об этом бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил газете The New York Times.

«Бразилия продолжит сотрудничать с правительством и народом Венесуэлы для защиты более чем 1300 миль (свыше 2 тыс. км. — прим. ред.) общей границы и углубления нашего сотрудничества», — заявил бразильский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что Вашингтон после агрессии в отношении Венесуэлы и похищения законного президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес не должны вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.

«Будущее Венесуэлы, как и любой другой страны, должно оставаться в руках ее народа», — резюмировал Лула да Силва.

До этого Трамп предложил бразильскому лидеру войти в состав основателей «Совета мира» по сектору Газа. При этом в настоящее время нет информации, ответил ли Лула да Силва американскому лидеру согласием.

Ранее СМИ сообщили о переговорах США с главой венесуэльского МВД до захвата Мадуро.

