Армия

В Дамаске сообщили о перемирии с курдами

В Дамаске объявили о заключении нового соглашения о перемирии с курдами
Mahmoud Hasano/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями, которое предусматривает прекращение огня на всех фронтах. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Как отмечается, в соответствии с новыми договоренностями все отряды курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) будут перемещены на восточный берег реки Евфрат. Документ также утверждает переход под контроль сирийских властей нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор, которые заняла в воскресенье правительственная армия.

До этого курды обвинили власти Сирии в нарушении соглашения об отводе СДС в Алеппо. Сирийские правительственные войска вошли в указанные районы до завершения отвода курдских формирований, что было сочтено нарушением соглашения. Курды предупредили, что такие действия создают опасную ситуацию и могут привести к обострению ситуации в стране. Они также призвали международные силы, поддерживающие выполнение соглашения, вмешаться.

23 декабря сирийские власти приостановили работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии.

