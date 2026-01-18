В сборной считают, что российские лыжники отстали от иностранцев

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские спортсмены начали отставать от иностранных лыжников за время отстранения от международных турниров, передают РИА Новости.

«Пятый — это очень хороший результат. Прогресс налицо. Это то, о чем мы говорили: все это сбывается. Это говорит о том, что мы понимаем, в какой точке находимся, знаем, что сделать и как достичь более высоких результатов», — заявил Бородавко.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не получат нейтральный статус.