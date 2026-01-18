После освобождения населенного пункта Приволье Вооруженные силы РФ перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале на платформе Max.

По его словам, Приволье находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск.

«И здесь логистика противника практически перекрыта», — заявил Пушилин.

Он отметил, что освобождение населенного пункта Закотное открыло ВС РФ путь к Славянску, до которого остается порядка 30 километров, и к Красному Лиману, до которого еще меньше — 16 километров.

18 января военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Ямполя и снизить число атак противника по соседней Луганской народной республике.

17 января в Минобороны РФ сообщили, что подразделения «Южной» группировки российских войск в ходе активных боевых действий установили контроль над населенным пунктом Приволье. При этом за минувшую неделю были освобождены пять населенных пунктов в Сумской, Запорожской областях и ДНР.

Ранее российские военные применили трофейное оружие против ВСУ.