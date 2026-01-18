Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

Глава минфина США отказался делать выбор между Гренландией и НАТО

Глава минфина Бессент заявил, что США намерены оставаться частью НАТО
Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

США останутся частью НАТО, заявил в интервью NBC глава американского минфина Скотт Бессент.

Журналистка Кристен Уэлкер спросила министра, что важнее для нацбезопасности Соединенных Штатов — Гренландия или НАТО.

«И то и другое... Это явно неправильный выбор», — ответил Бессент.

По поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава минфина сказал, что они поменяют свое мнение.

«Они (лидеры Европы. — «Газета.Ru») поймут, что им необходимо находиться под зонтиком безопасности США», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не хочет, чтобы началась война и страна была в нее втянута.

«Мы не собираемся передавать обеспечение безопасности в Западном полушарии на аутсорсинг другим», — заключил Бессент.

Накануне Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Американский лидер выразил недовольство из-за того, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». С 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке острова Вашингтоном.

В ответ указанные государства выразили солидарность с Данией и населением Гренландии и отметили, что угрозы Трампа подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации.

Ранее военные Германии «тайно» и «молниеносно» покинули Гренландию после слов Трампа о пошлинах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651883_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+