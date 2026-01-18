Глава минфина США отказался делать выбор между Гренландией и НАТО

США останутся частью НАТО, заявил в интервью NBC глава американского минфина Скотт Бессент.

Журналистка Кристен Уэлкер спросила министра, что важнее для нацбезопасности Соединенных Штатов — Гренландия или НАТО.

«И то и другое... Это явно неправильный выбор», — ответил Бессент.

По поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава минфина сказал, что они поменяют свое мнение.

«Они (лидеры Европы. — «Газета.Ru») поймут, что им необходимо находиться под зонтиком безопасности США», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не хочет, чтобы началась война и страна была в нее втянута.

«Мы не собираемся передавать обеспечение безопасности в Западном полушарии на аутсорсинг другим», — заключил Бессент.

Накануне Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. Американский лидер выразил недовольство из-за того, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». С 1 июня пошлины вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке острова Вашингтоном.

В ответ указанные государства выразили солидарность с Данией и населением Гренландии и отметили, что угрозы Трампа подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации.

Ранее военные Германии «тайно» и «молниеносно» покинули Гренландию после слов Трампа о пошлинах.