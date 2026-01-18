Размер шрифта
Найден новый способ выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов

CATRIN: болезнь Альцгеймера предложили выявлять по анализу крови с графеном
Ученые из Чешского института передовых технологий и исследований (CATRIN) разработали метод анализа крови, который с помощью ультратонкого графенового материала позволяет обнаруживать болезнь Альцгеймера на самых ранних стадиях. Проект 2D-BioPAD опубликован на сайте университета.

В основе разработки — графен, одноатомный слой углерода с высокой электрической проводимостью. Когда белки, связанные с болезнью Альцгеймера, контактируют с его поверхностью, они вызывают минимальные изменения проводимости. Эти сигналы можно зафиксировать даже при крайне низкой концентрации биомаркеров в крови. Технология рассчитана на одновременное выявление до пяти белков, связанных с развитием заболевания.

Ученые отмечают, что разработка не заменяет МРТ или анализ спинномозговой жидкости, но предназначена для раннего скрининга — еще до появления когнитивных симптомов. Такие инструменты особенно важны на фоне появления препаратов, замедляющих течение болезни Альцгеймера и наиболее эффективных именно на ранних стадиях.

В отличие от существующих лабораторных анализов крови, графеновый тест предполагает более быстрый результат — около 30 минут, меньшую стоимость и возможность использования в обычных медицинских учреждениях, включая семейную практику.

К концу 2026 года команда планирует оценить точность и чувствительность технологии по сравнению с существующими методами. В случае успеха разработчики рассчитывают перейти к клинической валидации и коммерческому внедрению теста в течение ближайших нескольких лет.

Ранее была названа эффективная диета для замедления старения мозга.

