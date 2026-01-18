В Ростовской области самосвал снес надземный пешеходный переход

Самосвал с открытым кузовом снес надземный пешеходный переход в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на трассе М-4. Отмечается, что мост обрушился на проезжающие машины. Других подробностей ДТП не приводится.

17 января на юге Москвы у станции метро «Технопарк» самосвал не смог проехать под мостом. На опубликованных каналом 112 кадрах с места ДТП видно, что кабина автомобиля застряла под эстакадой. Авария произошла у парка развлечений «Остров Мечты». По словам очевидцев, водитель самосвала выжил и сам дошел до машины скорой помощи.

31 декабря большегрузный автомобиль упал с моста в Бурятии. Авария произошла в Кабанском районе. Большегруз ехал по мосту через реку Абрамиха. Фура опрокинулась на правый бок. Водитель был доставлен в больницу с травмами. Какие повреждения получил мост и автомобиль — неизвестно.

Ранее автобус влетел в дерево и парализовал движение в Подмосковье.