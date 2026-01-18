Размер шрифта
Макрон предложил меры противодействия США

Le Monde: Макрон предложил применить «торговую базуку» в ответ на пошлины Трампа
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал применить «торговую базуку» для противодействия Соединенным Штатам. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз противостоять угрозе введения пошлин, задействовав свой мощный «инструмент противодействия принуждению». Это оружие, никогда ранее не применявшееся и получившее название «базука» ЕС в сфере торговли, позволяет ограничивать импорт товаров и услуг», — пишет издание.

Как отмечается, речь идет об «инструменте противодействия принуждению», то есть о санкциях и контрмерах, вводимых в ответ на пошлины, анонсированные президентом США Дональдом Трампом. Издание также отмечает, что в качестве крайней меры Парижем могут рассматриваться и прямые санкции против США.

«Это инструмент, идеально подходящий к нынешней ситуации, и мы, очевидно, не должны колебаться, чтобы использовать его, или даже применить, если это окажется необходимым», — заявила президент национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

17 января Трамп заявил о введении 10%-ных пошлин для европейских стран, поддерживающих Данию, на фоне заявлений США о возможной аннексии Гренландии. По словам американского президента, в июне ставки повысятся до 25% и сохранятся до момента заключения сделки по приобретению острова США.

Ранее во Франции призвали возобновить переговоры с Россией.

