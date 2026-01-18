В гараже в Кабардино-Балкарии взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка газовоздушной смеси, при которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС на канале в Max.

В ведомстве заявили, что инцидент случился в сельском поселении Заюково в 17:10. В гараже на Кабардинской улице разгерметизация газового баллона привела к пожару на площади в 100 кв. м. Возгорание тушили 15 пожарных и три единицы техники. Пострадавших госпитализировали в Нальчик. Причина разгерметизации баллона устанавливается.

Накануне в Кочубеевском округе Ставропольского края в местном кафе взорвался газовый баллон. Это привело к пожару в заведении, расположенном у федеральной трассы «Кавказ». В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них были трое несовершеннолетних. После инцидента региональные власти призвали усилить контроль за соблюдением норм противопожарной безопасности в заведениях общепита.

