Путин отметил обострение проблемы безработицы в России

Российский президент Владимир Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил. Его слова передает РИА «Новости».

Об этом Путин заявил в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

При этом президент отметил, что Ростов — развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. В связи с этим он рекомендовал Голубеву обратить внимание на рынок труда.

Глава государства также призвал губернатора обратить внимание на уровень развития социальной инфраструктуры. В частности, он заметил, что число врачей в регионе на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, а также на одну тысячу меньше мест в дошкольных учреждениях, чем по стране.

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