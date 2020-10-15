Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов четверга, 15 октября, снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск вырос на 39 копеек, до 78,03 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 91,6 рубля.

Таким образом, доллар поднялся выше 78 рублей впервые с 8 октября.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,42% — до 43,14 доллара за баррель.

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