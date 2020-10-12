Нефть подешевела на 3%
Карина Казанцева
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Цены на нефть опустились на 3%, поскольку инвесторы обеспокоены возможным увеличением предложения на рынке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на торги.
Декабрьские фьючерсы марки Brent подешевели на 2,94%, до $41,59 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI — на 3,15%, до $39,32 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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