Аналитик оценил вероятность возвращения рубля к курсам 2014 и 2016 годов

Аналитик Марк Гойхман оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 года, передает «Российская газета».

По мнению эксперта, вряд ли стоит в ближайшее время, до выборов в США, ожидать повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей.

Аналитик отметил, что на фоне острого всплеска второй волны пандемии коронавируса в мире под ударом должны быть рисковые активы, в том числе нефть и рубль. Однако рынком владеет позитив.

Он связан со многими обстоятельствами, объясняет Гойхман. В частности, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с Конгрессом о пакете масштабных налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. И теперь рынки ждут этих денег, что поддерживает рисковые активы. Помимо этого, заметно увеличилось отставание предвыборного рейтинга Трампа от Джо Байдена. Инвесторы прогнозируют, что в случае победы последнего снизится склонность Вашингтона к «торговым войнам» с Китаем и ЕС, которые сейчас создают опасения и риски.

Эти факторы повышают и спрос на сырье, и на валюты развивающихся рынков. Цена нефти Brent поднялась за несколько дней от $39 за баррель к рубежам $43. И в ближайшие дни способна закрепиться в диапазоне $42-44 за баррель.

12 октября все эти обстоятельства, уже повысившие курс рубля, могут сохранить его в техническом локальном коридоре 76-77,4 руб. за доллар и 90,1-91,6 руб. за евро.

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