Титов призвал регионы не «закрывать экономику» из-за COVID-19

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал российские регионы не закрывать экономику из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время совещания с региональными уполномоченными при российском президенте.

По словам Титова, за последнюю неделю из-за роста числа заболевших COVID-19 в восьми регионах страны уже были введены новые ограничения для бизнеса.

«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, допустить повторного закрытия бизнеса нельзя», — сказал он.

Омбудсмен отметил, что «снова закрывать экономику» нельзя. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей, а также губительно с точки зрения социальных и экономических последствий, добавил Титов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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