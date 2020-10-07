ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 3,8% годовых

ПСБ объявил о предоставлении своим заемщикам возможности снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых.

Как отмечается в поступившем в среду, 7 октября, в редакцию «Газеты.Ru» пресс-релизе, кредит без залога и поручительства на любые цели выдается по одной из самых низких ставок на рынке - 6,8% при подключении финансовой защиты, а при своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей, банк автоматически будет снижать ставку на 1 процентный пункт каждый год, максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет 3 процентных пункта.

Директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный отметил, что последние месяцы на рынке наблюдается рост спроса на потребительские кредиты.

«Это связано с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, и вторая причина – это стремление заемщиков сэкономить на процентах, рефинансируя более дорогие кредиты, полученные 2-3 года назад», — говорит он.

По словам Точеного, ПСБ стремится повысить доступность кредитных средств для клиентов.

«Мы устанавливаем новый уровень ставок по беззалоговым кредитам», — подчеркнул он.

«Ставка 6,8% годовых является сейчас лучшим предложением на рынке для массового клиента, — констатировал Точеный. — При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня - 3,8% годовых. Это предложение ориентировано на клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок».

Зарплатные клиенты могут оформить кредит без посещения офиса и подтверждения дохода. Ставка 6,8% действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 12 до 84 месяцев.