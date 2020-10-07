Песков переадресовал вопрос о решении Польши в отношении «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос о назначенном Управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши штрафе в отношении «Газпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно адресовать вопрос Газпрому», — произнес представитель Кремля.

Он также отметил, что данную ситуацию стоит проанализировать с правовой точки зрения. По мнению Пескова, российская компания должна сделать максимум для оказания контрдействий.

В заключение он также добавил, что эта ситуация не должна негативно сказаться на отношениях Польши и России, поскольку они и так находятся «не на должном уровне».

В 2018 году UOKiK инициировал расследование в отношении «Газпрома» и пяти его партнеров по строительству «Северного потока — 2».

Как стало известно ранее, общая сумма штрафа для «Газпрома» составила 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а для пяти других компаний — 385 млн злотых ($100 млн).

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