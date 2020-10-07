Стало известно, сколько россиян недовольны зарплатой

Большинство работающих россиян — 69% — недовольны зарплатой, показало исследование HeadHunter. О его результатах сообщает РИА «Новости».

По данным опроса, устраивает зарплата порядка 29% респондентов, еще 3% затруднились ответить на вопрос.

Больше всего недовольных зарплатой работают в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%), продаж (77%). Больше остальных довольны заплатой работники области закупок (37%), информационных технологий (36%), безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и автомобильного бизнеса (34%).

Опрос проводился в сентябре среди 9 514 соискателей.

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