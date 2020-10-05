В Совфеде допустили повторное закрытие российских границ в связи с COVID-19

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что в связи с ростом новых выявленных случаев COVID-19 границы России вновь могут закрыть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что может быть уменьшено количество полетов за рубеж, поскольку с увеличением числа перемещений людей, количество заражений также растет.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — произнес Рязанский.

Он также добавил, что некоторые страны уже начали ужесточать ограничительные меры, например, Израиль.

Согласно последним данным, в общей сложности в России зарегистрированы 1 225 889 случаев коронавируса.

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