Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести курс доллара к концу 2020 года к уровню 80-85 руб. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного аналитика «ТелеТрейда» Марка Гойхмана.

В последний раз доллар достигал такой отметки в 2016 году.

Гойхман объяснил, что рубль зависит во многом от текущих настроений «бегства от рисков» финансовых рынков из-за развития второй волны пандемии коронавируса в мире. Дополнительный негатив проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики в отношении России.

Доллар традиционно пользуется спросом в ситуации неопределенности, напомнил аналитик.

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