Рубль укрепляется к доллару и евро

Курс рубля заметно укрепляется к доллару и евро на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снижался на 43 копейки, до 77,2 руб., курс евро — на 38 копеек, до 90,68 руб.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent слабо растет — на 0,09%, до 42,34 доллара за баррель.

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