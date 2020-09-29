Работодателям рекомендуют не проводить корпоративы из-за пандемии

Роспотребнадзор рекомендует работодателям не проводить корпоративы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте организации.

«Рекомендуется ограничить ... любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия», — указано в сообщении.

Кроме того, советуется размещать работников на разных этажах, кабинетах, а также организовать несколько рабочих смен.

При этом в офисах должны быть запасы дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов, при возможности желательно использовать бактерицидные лампы.

Следует в течение рабочего дня измерять температуру тела сотрудников.

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